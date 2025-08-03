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В Ленобласти грузовой поезд столкнулся с автобусом - есть погибшие
В Ленинградской области России из-за столкновения экскурсионного автобуса с грузовым поездом два человека погибли и еще 10 получили ранения, об этом сообщает iz.ru со ссылкой на источник.
"Предварительно, два человека погибли, 10 человек пострадали", - проинформировал собеседник.
Он уточнил, что в автобусе находились 37 туристов, транспорт следовал по маршруту Кемь - Ярославль.
"На станции Инема произошло столкновение автобуса с туристами с грузовым железнодорожным составом", - сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в ведомстве. Прокуратура проводит проверку по факту исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.