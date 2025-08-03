В Ленобласти грузовой поезд столкнулся с автобусом - есть погибшие

В Ленинградской области России из-за столкновения экскурсионного автобуса с грузовым поездом два человека погибли и еще 10 получили ранения, об этом сообщает iz.ru со ссылкой на источник.

"Предварительно, два человека погибли, 10 человек пострадали", - проинформировал собеседник.

Он уточнил, что в автобусе находились 37 туристов, транспорт следовал по маршруту Кемь - Ярославль.

"На станции Инема произошло столкновение автобуса с туристами с грузовым железнодорожным составом", - сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.