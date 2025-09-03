В Лиссабоне с рельсов сошел фуникулер "Глория" - 15 человек погибли

В Лиссабоне с рельсов сошел популярный среди туристов фуникулер "Глория". По сведениям очевидцев, он потерял управление и врезался в здание с "огромной силой".

Трагедия унесла жизни 15 человек, еще около 20 получили ранения различной степени тяжести.

По сообщениям инженера и экс-советника мэра, города причиной ЧП стал оборвавшийся тяговый трос, при этом тормоза, которые обычно должны срабатывать в подобной ситуации, не сработали.