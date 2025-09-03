3.69 BYN
В Лиссабоне с рельсов сошел фуникулер "Глория" - 15 человек погибли
Автор:Редакция news.by
В Лиссабоне с рельсов сошел популярный среди туристов фуникулер "Глория". По сведениям очевидцев, он потерял управление и врезался в здание с "огромной силой".
Трагедия унесла жизни 15 человек, еще около 20 получили ранения различной степени тяжести.
По сообщениям инженера и экс-советника мэра, города причиной ЧП стал оборвавшийся тяговый трос, при этом тормоза, которые обычно должны срабатывать в подобной ситуации, не сработали.
Фото Reuters