Богодель: Евросоюз ищет способы ослабить Россию и Беларусь

Итог абсурдного решения Литвы - огромные убытки, заявили местные перевозчики. Водителей как минимум придется отправить в отпуск и ждать, как будут развиваться события. При этом, как сообщает Baltnews, глава литовского МВД заявил, что страна не станет открывать границу.

По мнению эксперта, политическое шоу Вильнюса - это попытка не дать собственному народу узнать правду о Беларуси.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси

Лариса Ржондовская, главный редактор издания "Новое. Медиа", автор проекта "Дорогая Хурма", блогер (Россия):

"Открытия, закрытия границ - это в некотором роде несет какие-то неудобства для тех белорусов, которые, может быть, ездят в Европу по своим делам, учебе, на отдых. Это такое лишнее напряжение - каждый раз проверять, перепроверять, открыто там, закрыто. Такой просто создают раздражающий фактор. Это с одной стороны. С другой стороны, у меня иногда складывается ощущение, что эти клоуны пытаются больше закрыть не то, чтобы белорусы ехали к ним, а то, чтобы их граждане не ехали в Беларусь, потому что и до меня доходило очень много всевозможных видеороликов, когда какой-нибудь латыш приезжает закупаться в Беларусь, потому что дешево, потому что удобно. И там не ходят какие-то полураздетые, полуголодные белорусы, кидающиеся на цивилизованных европейцев. Там живут нормальные люди довольно комфортно в чистенькой, в аккуратненькой стране. И тут у заправского европейца начинают появляться какие-то мысли в голове".

Лариса Ржондовская, главный редактор издания "Новое. Медиа", автор проекта "Дорогая Хурма", блогер (Россия):

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси: