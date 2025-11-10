3.68 BYN
Богодель: Евросоюз ищет способы ослабить Россию и Беларусь
Итог абсурдного решения Литвы - огромные убытки, заявили местные перевозчики. Водителей как минимум придется отправить в отпуск и ждать, как будут развиваться события. При этом, как сообщает Baltnews, глава литовского МВД заявил, что страна не станет открывать границу.
По мнению эксперта, политическое шоу Вильнюса - это попытка не дать собственному народу узнать правду о Беларуси.
Лариса Ржондовская, главный редактор издания "Новое. Медиа", автор проекта "Дорогая Хурма", блогер (Россия):
"Открытия, закрытия границ - это в некотором роде несет какие-то неудобства для тех белорусов, которые, может быть, ездят в Европу по своим делам, учебе, на отдых. Это такое лишнее напряжение - каждый раз проверять, перепроверять, открыто там, закрыто. Такой просто создают раздражающий фактор. Это с одной стороны. С другой стороны, у меня иногда складывается ощущение, что эти клоуны пытаются больше закрыть не то, чтобы белорусы ехали к ним, а то, чтобы их граждане не ехали в Беларусь, потому что и до меня доходило очень много всевозможных видеороликов, когда какой-нибудь латыш приезжает закупаться в Беларусь, потому что дешево, потому что удобно. И там не ходят какие-то полураздетые, полуголодные белорусы, кидающиеся на цивилизованных европейцев. Там живут нормальные люди довольно комфортно в чистенькой, в аккуратненькой стране. И тут у заправского европейца начинают появляться какие-то мысли в голове".
Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси:
"Проблемы, конечно же, возникают у простых граждан. Это касается и транзита, это касается и работы, и поездки к родственникам. Повторюсь, здесь Литва, а не Польша абсолютно не субъект. Здесь вопрос в одной европейской консолидированной позиции. Поскольку сегодня санкции против нас не работают, в Украине все абсолютно не клеится, Америке становится все это происходящее абсолютно неинтересно, а планы по ослаблению и нанесению стратегического поражения присутствуют. Их надо выполнять. Кого-то надо грабить, а грабить пока, кроме России и Беларуси, больше уже некого. Поэтому нанесение этого поражения они видят в Балтике, в Калининградском особом районе, в Приднестровье. Европа не готова сегодня идти абсолютно ни на какие компромиссы, в нас она не видит ровню, тем более она не готова нам уступать в чем-либо. Но ей это придется делать в самое ближайшее время".