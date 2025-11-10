Витрина европейской дипломатии стремительно теряет свой лоск, уличная преступность и бандитские разборки заставляют постоянно вздрагивать местных жителей. Брюссель получил прозвище кокаиновой столицы ЕС и центра европейского джихадизма.

В сердце Евросоюза процветает торговля наркотиками и бандитские разборки: с января по середину августа 2025 года более 7 тыс. человек были привлечены к ответственности - почти в три раза больше, чем в 2024 году. Среди них 870 несовершеннолетних, каждый седьмой подозревается в торговле наркотиками.

Впору сказать, что Брюссель пожинает плоды вероломной политики Запада. Ситуация в городе особенно изменилась после 2000-х годов, сюда хлынул огромный поток огнестрельного оружия - эхо югославской трагедии и беспощадного наступления на Ближний Восток. Кроме того местные банды пополнили опытные бойцы, которые побывали в разных горячих точках.

Причина разборок на улицах Брюсселя, как правило, - наркотики. Мэр Брюсселя Филипп Клоуз в августе 2025 года обратил внимание на проблему наркоторговли в городе.

Еще одна меткая цитаты от западных журналистов: "В Брюсселе кокаин доставляют быстрее, чем пиццу". Вот какую картинку жители Брюсселя наблюдают каждый сентябрь - собранный за лето урожай в Латинской Америке наркокартели начинают поставлять в Европу.

Центр притяжения для наркотрафиков - порт Антверпена. До Брюсселя от него всего 46 км, и зачастую грузы попросту не проверяются. Как отметил в своем отчете EU Drug Market Reports, Брюссель - наркохаб для марокканских и албанских драгдилеров, занимающихся транспортировкой кокаина по всей Европе.

Факт Согласно опросам, каждый третий житель Брюсселя был свидетелем употребления наркотиков в общественном месте.

По словам мэра, Брюссель и Антверпен входят в топ-5 городов Европы по наркопотреблению. Согласно Глобальному исследованию наркотиков, Бельгия - самая дешевая страна Западной Европы для покупки кокаина. Местные говорят, что дилеры продают товар в два раза дешевле, чем в соседних странах. Призывает к конкретным действиям и прокурор.

Новый прокурор Брюсселя получил прозвище "Бэтмен": усилил аресты, но ситуация остается критической. Оказалось, что и "Бэтмену" нужна хорошая защита, на это намекнули настоящие хозяева города.

Точных данных по объемам поставок кокаина практически нет - говорят о теневом рынке в 60 млрд евро в год. По информации мэрии города, ситуация следующая: брюссельцы ежедневно потребляют 1,5 кг кокаина. В городе десятки точек продаж, и каждая из них в день приносит в среднем от 20 до 50 тыс. евро.

Итак, в сердце Евросоюза существует два разных Брюсселя. Один - сияющий, где говорят о правах человека и единой Европе, другой - темный, где правят бал наркокартели, царит насилие и безнаказанность.

И этот второй Брюссель с каждым годом все сильнее диктует свои правила первому. Пока власти продолжают "изучать проблему", город прочно удерживает звание самой опасной столицы ЕС, став живым символом кризиса, который предпочитают не замечать в коридорах европейской власти.