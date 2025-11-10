Бандитский Брюссель: как провальная политика ЕС привела к криминальному коллапсу его столицы

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87f39c8b-eeb6-4b64-b8d5-91933ab4ac21/conversions/665a6f20-3c0d-48af-8110-4a1e31980c70-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87f39c8b-eeb6-4b64-b8d5-91933ab4ac21/conversions/665a6f20-3c0d-48af-8110-4a1e31980c70-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87f39c8b-eeb6-4b64-b8d5-91933ab4ac21/conversions/665a6f20-3c0d-48af-8110-4a1e31980c70-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87f39c8b-eeb6-4b64-b8d5-91933ab4ac21/conversions/665a6f20-3c0d-48af-8110-4a1e31980c70-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Брюссель назвали самым опасным городом Европы. Шокирующий уровень преступности и целые кварталы, куда боятся даже заходить местные жители, а еще наркотрафик, куча бездомных и бездействие полиции.

Неофициальная столица Евросоюза нынче похожа на злачный портал. Под стенами дорогих офисов Еврокомиссии, Европарламента и НАТО творится сущее беззаконие - вооруженные стычки, насилие и террор.

Новости о перестрелках в бельгийской столице уже стали обыденностью. Пули здесь свистят едва ли не каждый день, вот только без жертв обходится далеко не всегда. Перекресток Европы превратился в ее криминальный центр.

Советы для приезжих простые: ночью из дома лучше не выходить, дальше центра города нос лучше не совать. Брюссельские будни сегодня выглядят так - бездомные мигранты просто посреди улицы или в метро.

Чего уж тут говорить, если даже прокурор Брюсселя открыто заявляет: "Каждый горожанин может пострадать от шальной пули".

Факт В 2022 году от перестрелок в Брюсселе пострадало 26 человек, в 2023 году - 28, в 2024 году - 48. Число погибших тоже растет, на ноябрь 2025 года - 33 смертельных случая.

За семь месяцев 2025 года в столице Бельгии стреляли рекордные 57 раз. Об этом пишет Politico. То есть перестрелки на улицах Брюсселя происходят практически каждые четыре дня. Самое печальное и парадоксальное в том, что в передрягу можно попасть даже не выходя из дома, жертвами становятся даже дети.

Министр безопасности и внутренних дел Бельгии Бернар Квентин беспорядки назвал "катастрофой" и предупредил, что преступные группировки становятся все более наглыми. "Полицейская форма больше их не сдерживает", - заявил чиновник газете Brussels Times.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Я проводил очень много времени в Брюсселе по работе, зачастую в этих европейских столицах существуют кварталы, куда полиция попросту не суется. Потому что они не могут предотвратить преступления там, не могут выносить бюрократическую ответственность, которая потом валится на них за попытку как-то повлиять на беззаконие, которое там происходит. Вот такой неожиданный, но закономерный результат совершенно провальной, бездумной во многом политики, которую не продолжают проводить страны Евросоюза".

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России

Улицы Бельгии настолько опасны, что скоро их начнет патрулировать армия. Такие предложения все чаще звучат от разных политиков.

Всплеск уличного насилия привел к тому, что власти хотят ввести в столицу войска: вооруженным бойцам спецподразделений предлагают начать патрулировать улицы, в том числе наиболее криминогенных районов, то есть, по сути, всего города.

Главным сторонником вывода армии в кварталы Брюсселя является глава Минобороны Тео Франкен, однако есть и противники. В итоге правительству Бельгии не удается достичь консенсуса по этому вопросу уже в течение 4 месяцев.

статья из "Минской правды"

Опросы 2025 года показывают: каждый пятый житель Брюсселя чувствует себя небезопасно в собственном районе. И еще одна красноречивая цифра - 62 % всех карманных краж Бельгии приходятся именно на столицу.

Издание Politico, например, называет главный вокзал Брюсселя - адской дырой. На станции Брюссель-Миди в среднем фиксируется около 15 инцидентов в сутки - это кражи, насилие и наркотики. На других столичных - в среднем по пять. Местная пресса в шоке, до чего докатился Брюссель.

статья из The Brussels Times

Район с поэтическим названием Моленбек - одна из самых опасных точек Брюсселя. Некогда пристанище художников и промышленников сегодня облюбовали иные жители. Местные так и говорят: там не действуют никакие законы - приезжие творят, что хотят.

70 % населения Моленбека имеет неевропейское происхождение, до 40 % - мусульмане, преимущественно из Марокко и Сирии. В районе 22 мечети, а еще его называют центром европейского джихадизма.

статья из "Мирового обозрения"

В Брюсселе и правда есть так называемые "запретные зоны" - ни полицейские, ни даже армия туда не рискуют входить: слишком опасно.

Будучи на посту премьер-министра Бельгии, Шарль Мишель признал, что Маленбек - настоящий рассадник террора. По его словам именно из этого района вышел соучастник подрыва мадридских поездов в 2004 году, стрелок из еврейского музея в Брюсселе в 2014 году, смертник и организаторы нападений в Париже в 2015 году, участники терактов в аэропорту и на вокзале Брюсселя в 2016 году. Все они жили в Моленбеке.

"Почти каждый раз, когда случается теракт, есть связь с Моленбеком", - резюмировал экс-премьер.

В 2016 году именно про район Моленбек красноречиво высказался Дональд Трамп после своего визита в Брюссель.

статья из Bloomberg

Есть нечто символичное в том, что у агрессивного Евросоюза и столица под стать. Кажется, что облик его сердца лучше всего описывает ситуацию в самом объединении.

Кто превратил Брюссель в рассадник террора, где царит бандитизм и наркокартель? Смотрите в программе "Понятная политика".