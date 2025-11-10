Стариков: Украинская миграция стала топливом для роста польской экономики

В Польше обнищание и криминальные тенденции общие для всего Европейского союза. Тем не менее польская экономика пока еще чувствует себя относительно неплохо на фоне западных соседей. Украинская миграция во многом была подспорьем для того, чтобы польская экономика росла. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился главный редактор информационного агентства BALTNEWS Андрей Стариков.

Эксперт упомянул, что в Польше украинский национализм сталкивается с польским национализмом. По его словам, они могут быть союзниками ситуативно, например, против России, против Беларуси, но не бывает националистического интернационала. "Национализм на то и национализм. Вопрос времени, когда эти правые польские, правые украинские, польский национализм, украинский бандеризм войдут в конфликт. Невозможно примирить национализм, потому что каждый видит себя выше другого. Поэтому здесь конфликт неизбежен, он идеологически ситуативно сглаживается какими-то геополитическими прожектами, желаниями Польши усиливать свое влияние, контролировать Западную Украину, в целом ситуацию вокруг Украины, быть форпостом НАТО в Восточной Европе. Получается немного инструментально подружить, но в других ситуациях, в других болевых точках они будут конфликтовать. Преступность украинцев против поляков, поляков против украинцев, украинцев между собой в этой миграционной среде - это отголоски более глубинных вещей, в том числе столкновений украинского и польского национализма".