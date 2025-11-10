30 лет со дня основания отмечает Министерство спорта и туризма Беларуси

В этот день ровно 30 лет назад указом Президента было создано Министерство спорта и туризма. Путь становления спортивной отрасли был весьма насыщен. Это появление новой инфраструктуры, когда спорт именно для всех, и в каждом уголке страны реконструкция большой системы, чтобы работать на результат, ну и, конечно, первая Олимпиада под национальным флагом. Громкие победы, когда мир говорит о Беларуси и наших достижениях, и организация международных форумов высшего класса у нас в стране.

1920-е при всех социальных сложностях заложили основу советского и белорусского спорта. Бурное развитие как культа физического развития человека и отражение в искусстве сделали спорт важнейшим элементом нашего общества. Насколько важным, что его не остановила даже Великая Отечественная война.

Однако и после, в мирной жизни, герои тех сложнейших лет помогли нашему спорту войти в мировую элиту. Россыпь олимпийского золота, строительство спорткомплексов "Стайки", "Раубичи", "Ратомка" и много другого. Во главе спорта Беларуси тогда почти 20 лет стоял Герой СССР Виктор Ливенцев.

Антонина Кошель, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:

"Они видели разруху, они видели, что произошло. За счет спорта поднимался и жизненный тонус людей".

И вот на пике развития советского спорта и распада большой страны мы могли потерять спорт высших достижений уже в суверенной Беларуси. Если бы не решение избранного Президента страны Александра Лукашенко.

10 ноября 1995-го указом главы государства появляется Министерство спорта и туризма Беларуси.

Евгений Ворсин, государственный тренер по хоккею:

"Все революционные действия того времени были связаны с национальным фронтом. Вот эти вот деятели, они вообще не видели отраслевого управления вопросами физической культуры и спорта. В парламенте нашлась группа депутатов, которые понимали значимость управления вопросами физической культуры и спорта на государственном уровне. В этой инициативной группе депутатов тогда был Александр Григорьевич Лукашенко как депутат того парламента".

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

"Дерзайте, побеждайте, преодолевайте. Спорт - это преодоление себя. Спорт - это дерзость. Спорт - это победы. Вот эти три слова слогана относятся к каждому виду спорта, каждому спортсмену и тренеру, которые работают в Министерстве спорта и туризма.

Министр отметил, что объехал все спортивные объекты в Беларуси. Основная масса из них построена за последние 30 лет. По его словам, это говорит о любви человека к спорту. "Нет такого человека в стране, который больше сделал для спорта, чем глава нашего государства. И низкий ему поклон от всей спортивной общественности, от всех спортсменов и тренеров", - поблагодарил Сергей Ковальчук.

Штаб-квартира министерства прямо сейчас дышит нашей богатой историей, и, находясь там, понимаешь, какой шаг отрасль сделала за это время. А сегодня тот день, когда отмечали труд тех, кто вложил свое сердце в развитие спорта. Это олимпийские чемпионы, призеры, спортсмены и тренеры. Развитие спорта - это и технический и медицинский персонал, и представители СМИ, которые также очень многое делают для развития спорта.