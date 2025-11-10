Лукашенко: Если человек не будет чувствовать за спиной военную мощь, трудно говорить об экономике

Доработанную Программу социально-экономического развития страны на следующую пятилетку обсудили на совещании у Президента. На столе у главы государства оказались 2 варианта: один - от правительства, второй - авторства рабочей группы под руководством главы Нацбанка.

Уже через месяц программа будет вынесена на рассмотрение делегатов Всебелорусского народного собрания и после станет законом для дальнейшей работы всех госорганов и организаций.

Требования Президента к документу по-прежнему акцентные. Это должна быть конкретная, реалистичная программа, понятная людям.

Что в итоге предложили разработчики, как эти инициативы оценил глава государства?

Совещание у Президента. Программа развития Беларуси до 2030 года

Важнейший прогнозный документ, который четко ответит на вопрос: какими приоритетами будет жить страна следующие 5 лет?! Программа социально-экономического развития страны снова вынесена на обсуждение Президента. Прогнозировать, строить планы важно и нужно. И уж тем более в условиях неопределенности, агрессии, в том числе санкционной и на фоне милитаризации соседей. Может быть все что угодно. Последний пример - выходка от Литвы. Закрыли погранпереходы, а теперь хотят "отмотать назад".

Лукашенко: Литва хотела бы разрядить сложившуюся ситуацию

"Сегодня мы знаем реакцию литовского народа - граждан Литвы, бизнеса - на эти действия. Естественно, властям Литвы пришлось шевелиться и предпринимать какие-то меры, - сказал Президент. - Как обычно, они решили мышковать и еще раз попытаться нас наклонить и обвинить в этих не то "шариках" (запуске метеорологических зондов с контрабандой сигарет - прим. ред.), не то еще в чем-то. Хотя исчерпывающий ответ на этот вопрос был дан. И расследованием наших органов да и Литвы подтверждается, кто занимается этим сигаретным бизнесом, кто эти "шарики" перекидывает и т.д.".

"Понимая, что вокруг закрытия границы сложилась непростая ситуация, они (литовская сторона - прим. ред.) попытались с межгосударственного уровня перенести решение вопроса на уровень пограничной заставы.

Глава государства рассказал, что в ходе состоявшегося на днях доклада председателя Госпогранкомитета было доложено о ситуации и о том, что Литва хотела бы разрядить сложившуюся ситуацию. "На что я ему ответил: если Литва хочет - мяч на ее стороне. Пожалуйста, открывайте границу, будем работать и сотрудничать, как это было до сих пор".

"Они, я это называю мышкованием, обратились в Лидский пограничный отряд (не в государственный орган, не в МИД, не в правительство) не то с просьбой, не то с требованием открыть границу. На участке там 2 погранперехода у нас работают. На одном из участков открыть границу. "Мы (литовская сторона - прим. ред.) якобы будем эвакуировать какие-то автомобили…" - рассказал глава государства.

"Я даже не дослушал этот доклад. Сказал, что хорошо, как только будут готовы эвакуировать, договорятся с нашей стороной… У нас же там ни таможенников фактически на пункте пропуска, ни пограничников. Закрыли - закрыли. Наши службы перераспределены на другие участки - это было мое решение. Будут готовы (в Литве - прим. ред.) - будем договариваться. Хотите эвакуировать - эвакуируйте", - заявил белорусский лидер.

Литва закрыла границу с Беларусью

Конечно, после закрытия границы Литвой нам тоже пришлось реагировать. Беларусь запретила транзит большегрузов через свою границу. Т.е. через Польшу выехать они не смогли. В итоге все литовские автомобили собрали на пунктах перехода и взяли под охрану.

По поручению Президента Беларуси все литовские автомобили взяли под охрану

В связи с этим органы внутренних дел на протяжении всего предыдущего дня по заданию Александра Лукашенко и под руководством госсекретаря Совбеза все литовские автомобили собрали на пунктах перехода и взяли их под охрану. "Чтобы нас потом не обвинили, что мы там что-то плохое сделали. Взяли их под охрану. Хотят эвакуировать, что же, будем договариваться", - сказал Президент.

"Хочу заявить: мы готовы к открытию границы давно. Мы ее не закрывали. В течение нескольких часов она с нашей стороны может возобновить свою работу. Пограничники в целом к этому готовы", - отметил Президент.

"Автомобили собраны, стоят под охраной. Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, 120 евро за сутки. Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять - умножить на 120 евро, платите, забирайте автомобили с грузом. Если в ближайшие несколько дней этого не будет сделано, мы примем решение, как МИД заявил, в соответствии с нашими законами. Вплоть до конфискации этих автомобилей. Они не могут болтаться на дорогах - 1100 или 1200 огромных фур, которые стояли где-то там на дороге", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что дал отдельное поручение в отношении водителей большегрузов. "Люди мучились, водители мучились. Я дал указание, чтобы водителей не обижали. Они ни в чем не виноваты. Грузополучатели в Литве тоже ни в чем не виноваты. Пусть обращаются к своим властям в Литве для решения этих вопросов. Поэтому водителей мы доставим прямо в пункт пропуска на границу. Посмотрите, чтобы там не обидели водителей, - поручил Президент. - Не хотят они уезжать, могут ночевать в своих автомобилях, как они это делали на дороге, или же в гостиницах. Мы обеспечить водителей должны всех - 1100 или 1500 человек - всех надо обеспечить всем необходимым. Чтобы люди были накормлены, могли умыться и прочие надобности".

"Будут эвакуировать - пусть эвакуируют. Это не наши вопросы. И вообще-то мы, наверное, почти ничего не возим через эту границу в связи с санкциями. Только какие-то виды товаров, которые очень-очень нужны тем же литовцам или полякам. Очень-очень нужны - заказали, мы отвезли. Не заказали - мы туда не везем. А с казахами, россиянами, китайцами, другими странами им (Литве - прим. ред.) придется очень серьезно не просто объясняться, а разбираться. Потому что так никто не поступает", - подчеркнул белорусский лидер.

"Обо всем остальном мы еще поговорим в ближайшее время на переговорах с делегацией Соединенных Штатов Америки. Чувствую, что без них тут не обошлось", - добавил Александр Лукашенко.

Программу социально-экономического развития страны вынесут на ВНС

Ситуация извне добавляет работы госаппарату. Но Беларусь придерживается курса, мы всегда жили четким планом на пятилетку. Теперь он выносится на рассмотрение нового органа - Всебелорусского народного собрания. И каждый год делегаты будут сверяться с документом, насколько четко мы придерживаемся прогнозных показателей, какие корректировки нужны в случае необходимости.

Программа пятилетки станет законом для дальнейшей работы всех госорганов и организаций

"Сейчас крайне важно принять верные проектные решения и представить их на рассмотрение делегатам ВНС. После обсуждения, возможной доработки и утверждения программа пятилетки станет законом для дальнейшей работы всех государственных органов и организаций. Значит, то, что мы пропишем и что будет принято на ВНС, должно неукоснительно исполняться, - сказал глава государства. - Государственные и региональные программы, а также ежегодные прогнозные и иные документы должны после принятия полностью соответствовать решениям ВНС. Скорректировать их, внести изменения в направления развития страны станет возможно только через решение этого представительного собрания. Нам надо подготовить качественную и действительно рабочую программу! Без прожектерства. Исходя из жизни, нашего опыта и имеющихся ресурсов".

Концепт документа был готов еще летом. Правительство опиралось на предвыборную программу нашего Президента. Она стала таким откликом на основные запросы в обществе. Жилье, дороги, развитие регионов, транспорта, качество мобильной связи, туризм и так далее. Но, как известно, Президент любит слушать разные мнения, поэтому по поручению главы государства документ дорабатывала рабочая группа во главе с Романом Головченко. Присоединились и делегаты Всебелорусского народного собрания. Правительство предлагает 5 приоритетов, рабочая группа - 8. Суперпринципиальных отличий нет. Дело скорее в акцентах.

Альтернативный вариант программы представила рабочая группа во главе с Головченко

Александр Лукашенко обозначил ряд вопросов к актуализированной версии. Первое - содержательность разделов.

Глава государства отметил, что предлагаемые индикаторы (задания) - это своего рода обязательства перед людьми. Значит, они должны быть подкреплены конкретными действиями (задачами) и, самое главное, финансированием.

"Например, существенный миграционный прирост (где-то мы аж записали цифру 100 тыс. человек). Говорит ли это о том, что мы не в состоянии развить внутренний трудовой потенциал и взять наконец-то под контроль рациональное размещение производительных сил равномерно по всей стране? А это надо делать. И начинать, я уже много раз говорил, надо с жилья - строить жилье там, где это нужно для экономики", - сказал глава государства.

"Более того, какие категории мигрантов входят в это число? Напоминаю, у нас принято очень жесткое законодательство об их привлечении в страну. Этого требовали наши люди, обещая, что производительность труда будет гораздо выше", - заметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко констатировал наличие позитивных сдвигов. "Скажу вам откровенно, пролетев полстраны за эти праздничные дни, я увидел, что наши люди умеют работать. Даже в Гомельской области придраться не к чему, - отметил Президент. - Неплохо работают. Это говорит о том, что поняли, что лучше работать на тракторе, чем воевать, как в соседней Украине, - сказал Александр Лукашенко. - Но надо все это довести до ума, чтобы в зимовку мы вошли с нормальным состоянием на полях".

Президент напомнил, что недавно обращал внимание на совещании по прогнозу развития на 2026 год, что если кто-то предлагает более напряженные целевые задания, то он за это. "Но грамотно обоснуйте подходы. Не просто: "Вот, мало, давайте больше!" Все должно быть обосновано и финансово просчитано. Но и занижать нельзя", - ориентирует глава государства.

"Поэтому надо ответить на вопрос, какими себя видят белорусы и какой белорусы видят свою страну", - сказал Александр Лукашенко.

Программа социально-экономического развития. Версия правительства

Сначала на этот вопрос ответит глава Нацбанка. Тезисно - о тех самых пунктах, на которых решили сделать акцент участники рабочей группы в своей версии. Инновационная экономика требует другого качества образования. Сильные регионы, туризм - отдельный акцент - на безопасности. Правительство, например, это не прописывало, опираясь на тот момент, что уже принято много других документов, в том числе и концепция нацбезопасности, и военная доктрина.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Поставленные в проекции программы задачи-индикаторы во многом требуют серьезного напряжения кадров и мобилизации ресурсов. Однако мы не можем ориентироваться только на так называемый сбалансированный рост. При разработке таких документов всегда есть соблазн где-то сузить цели, сделать их гарантированно выполнимыми. Это, конечно, удобно, но не сократит технологическое отставание и не нацелит госорганы на поиск эффективных моделей опережающего развития. Собственно, поэтому мы и предложили повысить значение некоторых предложенных правительствам индикаторов. Например, рост инвестиций до 120 % за пятилетие вместо предлагаемых 116,7 %. Хотя многие члены рабочей группы говорили о том, что их 120 % это недостаточно, так как это фактически лишь уровень простого воспроизводства. Полагаю, что в оставшееся до вынесения программы на Всебелорусское народное собрание время можно дополнительно обсудить ее с делегациями от регионов, парламентариями. Возможно, поступят какие-то дополнительные предложения. Т.е. все дискуссии должны пройти до заседания ВНС, которое состоится в назначенные сроки - 18-19 декабря".

"Спасибо, очень правильно сказано. Всякие дискуссии, я не исключаю, что на Всебелорусском народном собрании будет дискуссия, она должна быть, но организованная. Запретить делегатам выступать мы не можем, может, кто-то захочет обозначить свою позицию. Ну, все надо организовать. Это дело Президиума и небольшого аппарата ВНС, который у нас сегодня существует", - сказал Президент.

Публичная и непубличная часть такой сферы, как безопасность

Премьер-министр выскажет свою точку зрения. А именно, почему некоторые пункты в программе не прописаны как приоритеты. Хотя по факту и так ими являются.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"На мой взгляд, выполнение всех приоритетов фактически идет через государственные программы. Возвращаясь к приоритету "мир и безопасность", все государственные программы, которые идут в развитие этого приоритета, они будут носить абсолютно закрытый характер. Т.е. для общества мы ничего в открытом режиме сформировать не сможем. Может быть, тут, конечно, наши военные должны сказать".

"Программа носит и идеологический характер, - отметил глава государства. - Люди должны понимать, что мы реагируем на ту сложную обстановку, которая складывается вокруг границ. Мы же не можем спокойно себя вести. Будучи на Припяти, об этом думал, глядя на Украину. Особенно, когда мимо Лельчиц летел, там же вообще несколько километров до границы. Сидеть возле забора и думать, что это не наша проблема, будет неправильно. Люди, которые определяют направление нашего развития, будут понимать, что надо реагировать на складывающуюся обстановку, особенно в вопросах безопасности".

Глава государства привел в пример Польшу, которая выделяет огромные суммы денег на оборону: "Не хочу демонизировать поляков, но зачем миллиарды и миллиарды злотых тратить на оборону? Зачем? Просто чтобы закопать. Так они тоже не дураки. Закапывать они не станут. Ну, наверное, для чего-то делают. А мы?"

И Концепция национальной безопасности и Военная доктрина еще на стадии обсуждения были народными документами. Т.е. ознакомиться можно было в процессе, предложения внести - специалисты шли за этим в трудовые коллективы. А по факту оба документа оказались в публичном доступе. Но, конечно, не все моменты, касающиеся сферы безопасности, можно делать народным достоянием.

Лукашенко об обеспечении безопасности, ядерном оружии и "Орешнике"

В этой связи Президент напомнил, что Беларусь благодаря хорошим отношениям с Россией сегодня располагает тактическим ядерным оружием, а уже в декабре на боевое дежурство поступит комплекс "Орешник". "Сегодня у нас хорошие отношения с братской Россией, с братским государством. "Орешник", ядерное вооружение... "Буревестник", "Посейдон" нам не нужен, конечно. Потому что этот "Буревестник" летает сутки, можно запустить с Владивостока, он любую точку поразит. Зачем его тащить на передовую? Или, допустим, "Посейдон". Что мы на Нарочи будем "Посейдон" запускать?" - заметил Александр Лукашенко.

"Да, действительно россияне помогали, помогают и будут помогать в силу той политики, которую мы проводим в отношении России. Но основные вооружения нам надо иметь свои, - заявил Александр Лукашенко. - Еще раз подчеркиваю: ракеты - это хорошо. Но воевать будут люди. И те вооружения, которые людям нужны, мы должны создавать. Не будут так эффективны беспилотники у нас, как в степи и так далее. У нас лесной массив, не так просто беспилотниками воевать".

Президент пояснил, что речь идет о таких видах вооружения, как автоматы, пулеметы и пистолеты, а также о военной технике. Тем более опыт конфликта в Украине показывает актуальность использования малых мобильных групп. "Приехала военная техника (10 солдат - отделение) - конфликт в Украине показывает это - мобильные группы нанесли удар и сбежали. На этой же машине уехали быстро. Мы имеем такие машины. Да и китайцы нам предлагают, россияне. Но у нас свои очень хорошие - "Волат" - выпускаем автомобили, - подчеркнул он. - Все равно этот род войск (в случае военного конфликта - прим. ред.) будет решать эти проблемы на нашей территории. На других территориях мы не собираемся воевать. Нам не надо захватывать Литву, Латвию, Польшу. Нам своей земли достаточно, поэтому мы строим свою оборону".

Александр Лукашенко заявил, что при всей архиважности данная тема имеет свою специфику, относится к военной политике, стратегии и обороне. Это связано в том числе с наличием закрытых вопросов, которые не следует афишировать. Один из них - ядерное оружие, которое размещено на территории Беларуси.

"До сих пор американцы заявляют, что они не знают, есть у нас (ядерное - прим. ред.) оружие или нет. Ну и хорошо, пусть они так думают. Мы их предупредили. Мы не говорим сколько, где, как... Это мое дело. Оно лежит в надежном месте. Я даже больше сказал: мы его еще раз обслужили - отвезли в Россию, обслужили и вернули самый современный вариант тактического ядерного оружия. Мы не можем это все раскрывать не столько для наших людей, сколько для них (за рубежом - прим. ред.) это показывать", - подчеркнул глава государства.

То же самое, добавил Александр Лукашенко, касается комплекса "Орешник", который в декабре поступит на боевое дежурство. "Детали раскрывать мы не будем. Это мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте".

Сильные регионы. ЦУ Президента по сельскому хозяйству

Сильные регионы - один из оплотов новой программы. Инвестиции, дороги и, конечно, ситуация в сельском хозяйстве. Начиная с того, как отнесутся специалисты к полевым работам, заканчивая сохранностью техники и технологическим процессом - от этого зависит экспорт и в целом продовольственная безопасность. Президент последнее время в постоянных командировках по стране. Анонсирует и следующие.

Лукашенко поручил КГК проверить ситуацию на МТК страны

"Надо поднять зябь. Ну и подготовить молочно-товарные комплексы и прочие животноводческие помещения к зиме", - сказал Президент.

"Вот буквально несколько проблем, которые надо решить в течение ноября. В декабре это будет уже поздно делать. Комитет госконтроля, соответствующие структуры, не только в Витебской области, получили задание капитальнейшим образом проверить эти направления деятельности, принять соответствующие решения и доложить. Это хорошо, что они там (на сельхозпредприятиях Витебской области, где необходимо навести порядок - прим. ред.) красить начали, навоз наконец-то убирать. Это неплохо. Но еще надо вникнуть в технологии: чем кормить, как кормить, как содержать, как обслуживать этих животных. Но дожимайте. Мы сейчас контролируем этот процесс, как там все получается. Люди зашевелились. Это хорошо. Даже в Гомельской области вынуждены были отреагировать на вашу работу на Витебщине", - заявил Александр Лукашенко.

После совещания глава Администрации Президента рассказал, к чему пришли в итоге. Принципиальных разногласий по целевым индикаторам ни у правительства, ни у рабочей группы нет. Реалистичный, но напряженный сценарий - этот подход сохраняется.

Крутой: Принципиальных разногласий нет

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Основа основ - это развитие регионов. Президент еще раз об этом сегодня напомнил. И вы видите, что его график до проведения Всебелорусского народного собрания на сегодняшний день строится таким образом, чтобы он лично в каждом регионе провел совещание с активом областей, еще раз донес вот те мысли и свои требования, которые касаются перспектив развития на следующую пятилетку. Потому что он еще раз сегодня это подчеркнул, требовательность к кадрам за выполнение тех мероприятий и проектов, которые будут заложены и приняты делегатами ВНС, будет увеличена многократно".

Всебелорусское народное собрание состоится 18-19 декабря

Разработчики программы обещают к ней "приложение". Речь о так называемой инвестиционной карте. Чтобы люди знали, что и как будет меняться, где ждать прогресса - дороги, стройки и так далее. Есть задача - переломить негативный тренд по миграции в регионах. Итоговую версию социально-экономической программы вынесут на Всебелорусское народное собрание.

Социально-экономическая программа - документ в интересах людей