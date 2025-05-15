В Мексике столкнулись грузовик, цистерна и пассажирский автобус - погибли более 20 человек

По меньшей мере 21 человек погиб в результате аварии в штате Пуэбла в Мексике. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы Министерства внутренних дел штата Самуэля Агилара Пала.

Сообщается, что крупный инцидент произошел на 31-м км шоссе Куакнопалан - Оахака. По предварительным сведениям, в аварии участвовали три транспортных средства. На месте происшествия погибли 18 человек, еще три умерли в больнице. Глава МВД штата также отметил, что несколько человек получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медпомощь.