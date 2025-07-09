В Минске маршрутка въехала в троллейбус

В Минске из-за несоблюдения ПДД произошло столкновение троллейбуса и маршрутки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

ДТП произошло 9 июля около 18:20. 24-летний водитель Mini Cooper ехал по улице Киселева, при выезде на круговое движение площади Победы не предоставил преимущество двигавшемуся по кольцу троллейбусу. "Этим создал аварийную обстановку. Водитель последнего для избежания столкновения применил экстренное торможение. В результате несоблюдения безопасной дистанции с троллейбусом столкнулось маршрутное такси", - рассказали в столичной ГАИ.

68-летняя пассажирка маршрутного такси доставлена в учреждение здравоохранения для обследования. Три других пассажира после осмотра бригадой скорой медицинской помощи от госпитализации отказались.

На месте происшествия работали сотрудники отделов ГАИ Партизанского и Центрального РУВД Минска.

ГАИ напоминает: на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения. Также водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки.