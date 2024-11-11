В Минске наркоман выпрыгнул в окно с чужим смартфоном и разбил головой стекло авто

Сотрудники Первомайского РУВД Минска задержали мужчину, который подозревается в совершении преступления в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора ГИОС этого управления Екатерину Добровольскую.

Так, 39-летний (ранее неоднократно судимый) неработающий минчанин, употребив наркотики, зашел в подъезд дома и позвонил в дверь нескольким жильцам. Когда в одной из квартир ему открыли и разрешили воспользоваться смартфоном хозяев, "чтобы вызвать скорую помощь", мужчина вместе с чужим гаджетом выпрыгнул в окно со второго этажа, после чего скрылся в неизвестном направлении.

По горячим следам сотрудники отдела уголовного розыска задержали злоумышленника. Было установлено, что днем ранее он же головой разбил стекло припаркованного возле дома автомобиля.

Свои действия мужчина объяснил тем, что находился в состоянии наркотического опьянения.

По данным фактам возбуждены уголовные дела за хулиганство и грабеж.