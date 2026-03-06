Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Минске женщина избила таксиста и угнала его автомобиль вместе с ним

Минчанка угнала автомобиль такси вместе с водителем. В столичную милицию 5 марта поступило сообщение от водителя службы перевозки. Потенциальная клиентка избила руками и ногами мужчину, после села в его машину и уехала.

Водитель схватился за дверь, но женщину было не остановить - она продолжила движение вместе с мужчиной, протащив его по дороге. А после повредила два припаркованных автомобиля.

Марк Жданов, старший инспектор ГИОС Первомайского РУВД г. Минска:

"Известно, что женщина в прошлом - водитель с 20-летним стажем. За вождение в состоянии алкогольного опьянения ее лишили права управлять транспортным средством на 5 лет. За езду на чужом автомобиле в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за угон".

