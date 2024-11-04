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Необычные "прохожие" были замечены в Могилеве

В Могилеве были замечены  необычные "прохожие".

Недалеко от местной гостиницы - на улице Гагарина - прогуливались лошади. Фото опубликовал очевидец в одном из телеграм-чатов.

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Откуда пришли животные не уточняется, как и их дальнейшая судьба. Однако это уже не первый случай, когда на улицах города наблюдают благородных гостей.

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