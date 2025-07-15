В Могилеве ребенок выпал из окна третьего этажа

Двухлетняя девочка в Могилеве выпала из окна третьего этажа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Как рассказали в следственном ведомстве, днем 14 июля в Могилеве двухлетняя девочка упала с высоты третьего этажа. Мать заметила ее отсутствие, когда услышала неожиданный звук из соседней комнаты.

Оставив на короткое время малышку с телефоном, женщина занималась четырехлетней дочкой. Младшая, оставшись без присмотра, забралась на диван, который стоял у окна, и упала на бетонную отмостку. Предварительно установлено, что окно было открыто для проветривания.

Сейчас ребенок находится в больнице. Ее состояние оценивается врачами как стабильно тяжелое.