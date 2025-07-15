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В Могилеве ребенок выпал из окна третьего этажа
Автор:Редакция news.by
В Могилеве ребенок выпал из окна третьего этажаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73bec855-8990-4acf-ba62-0c6e9819d0d4/conversions/dbf2dcdf-d3db-4e3c-8648-6be39ba0a7ac-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73bec855-8990-4acf-ba62-0c6e9819d0d4/conversions/dbf2dcdf-d3db-4e3c-8648-6be39ba0a7ac-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73bec855-8990-4acf-ba62-0c6e9819d0d4/conversions/dbf2dcdf-d3db-4e3c-8648-6be39ba0a7ac-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73bec855-8990-4acf-ba62-0c6e9819d0d4/conversions/dbf2dcdf-d3db-4e3c-8648-6be39ba0a7ac-xl-___webp_1920.webp 1920w
Двухлетняя девочка в Могилеве выпала из окна третьего этажа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
Как рассказали в следственном ведомстве, днем 14 июля в Могилеве двухлетняя девочка упала с высоты третьего этажа. Мать заметила ее отсутствие, когда услышала неожиданный звук из соседней комнаты.
Оставив на короткое время малышку с телефоном, женщина занималась четырехлетней дочкой. Младшая, оставшись без присмотра, забралась на диван, который стоял у окна, и упала на бетонную отмостку. Предварительно установлено, что окно было открыто для проветривания.
Сейчас ребенок находится в больнице. Ее состояние оценивается врачами как стабильно тяжелое.
Следователи проводят проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.