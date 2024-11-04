В Могилевской области председатель потратил деньги товарищества на новую грудь для любовницы

Председатель семи товариществ собственников Могилевской области попал в скандал из-за нецелевого расхода средств жильцов.

Мужчина использовал деньги, собранные для капитального ремонта и техобслуживания домов на личные нужды и желания.

Как показала проверка, деньги председатель потратил на покупку двух автомобилей, а также на пластические операции по увеличению груди для супруги и любовницы.