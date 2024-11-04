ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЧПЗона X

В Могилевской области председатель потратил деньги товарищества на новую грудь для любовницы

Председатель семи товариществ собственников Могилевской области попал в скандал из-за нецелевого расхода средств жильцов.

Мужчина использовал деньги, собранные для капитального ремонта и техобслуживания домов на личные нужды и желания.

Как показала проверка, деньги председатель потратил на покупку двух автомобилей, а также на пластические операции по увеличению груди для супруги и любовницы.

История произошла в 2023 году, однако подробности стали известны лишь сейчас.

мошенничествонарушение закона

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все