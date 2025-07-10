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В Могилевской области задержан оптовый наркокурьер
Автор:Редакция news.by
Килограмм психотропа изъяли у задержанного в Могилевской области оптового наркокурьера, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
Сотрудники наркоконтроля Могилевской области задержали 27-летнего жителя облцентра. Мужчина около месяца назад нашел в мессенджере предложение о незаконной подработке курьером интернет-наркошопа. По указанию куратора он забирал из тайников оптовые партии "товара", дома фасовал, а затем распространял через закладки в Могилеве. В его квартире правоохранители обнаружили и изъяли более килограмма особо опасного психотропного вещества - мефедрона.
Следователи возбудили уголовное дело за наркосбыт в составе организованной группы. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.