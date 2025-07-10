В Могилевской области задержан оптовый наркокурьер

Сотрудники наркоконтроля Могилевской области задержали 27-летнего жителя облцентра. Мужчина около месяца назад нашел в мессенджере предложение о незаконной подработке курьером интернет-наркошопа. По указанию куратора он забирал из тайников оптовые партии "товара", дома фасовал, а затем распространял через закладки в Могилеве. В его квартире правоохранители обнаружили и изъяли более килограмма особо опасного психотропного вещества - мефедрона.