Автоматика обнаружила пожар в общежитии в Молодечно. Никто не пострадал

Сообщение о задымлении в девятиэтажном здании общежития на улице Будавников поступило 4 июля в 15:40 через систему "Молния". Пять единиц специальной аварийно-спасательной техники оперативно прибыли к месту вызова: происходило горение в комнате на пятом этаже, создалось задымление в коридоре общежития.