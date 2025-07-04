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Автоматика обнаружила пожар в общежитии в Молодечно. Никто не пострадал

Пожар в Молодечно

Пожарная автоматика обнаружила пожар в общежитии в Молодечно, сообщили в МЧС.

Сообщение о задымлении в девятиэтажном здании общежития на улице Будавников поступило 4 июля в 15:40 через систему "Молния". Пять единиц специальной аварийно-спасательной техники оперативно прибыли к месту вызова: происходило горение в комнате на пятом этаже, создалось задымление в коридоре общежития.

Спасатели ликвидировали пожар в 15:55. Никто не пострадал. Эвакуация не проводилась.

Скриншот видео МЧС

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