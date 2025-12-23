Все ради благотворительности. Новогоднее преступление с оттенком доброты произошло в Монреале. Банда эльфов во главе с Санта-Клаусом обчистила торговый центр. Они наполнили сумки товарами первой необходимости и скрылись. Ответственность за налет взяли на себя активисты, известные как «Робины из переулков». Они опубликовали пост, что украденные продукты сразу же раздали малоимущим возле рождественской елки, а часть разложили по общественным холодильникам, чтобы бездомные не голодали хотя бы в праздники. Намерения, безусловно, благие, но исполнение криминальное.