В МВД рассказали подробности аферы по принципу финансовой пирамиды

Подробности аферы по принципу финансовой пирамиды рассказали 5 ноября в МВД. Главный фигурант - предприниматель из Столина, мужчине 57 лет. Планировал ли он изначально большое производство изделий из древесины, уже сказать сложно. Но деньги в долг на развитие бизнеса точно брал. 6 человек - свыше 400 тыс. рублей. Все это уже сейчас в материалах уголовного дела по мошенничеству.