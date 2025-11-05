3.68 BYN
2.97 BYN
3.42 BYN
В МВД рассказали подробности аферы по принципу финансовой пирамиды
Автор:Редакция news.by
Подробности аферы по принципу финансовой пирамиды рассказали 5 ноября в МВД. Главный фигурант - предприниматель из Столина, мужчине 57 лет. Планировал ли он изначально большое производство изделий из древесины, уже сказать сложно. Но деньги в долг на развитие бизнеса точно брал. 6 человек - свыше 400 тыс. рублей. Все это уже сейчас в материалах уголовного дела по мошенничеству.
Виталий Гурсий, начальник отдела УБЭП УВД Брестской области:
"Часть из этих денег тратил на погашение ранее взятых кредитов и займов, часть - на личные нужды. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы".
Фото pixabay.com