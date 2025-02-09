В Невельском районе Сахалина введен режим ЧС из-за севшего на мель судна

Фото МЧС Сахалинской области

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Невельском районе Сахалинской области после того, как иностранное судно село на мель возле острова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал регионального ГУ МЧС.

"В Невельском районе введен режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении. Там добавили, что ранее в центр управления в кризисных ситуациях главка поступила информация об иностранном судне, севшем на мель в устье реки Казачки в Невельске.

Отмечается, что разлива топлива не наблюдается. Организован постоянный мониторинг береговой линии. От МЧС России задействованы 16 человек и 7 единиц техники.

"Наша главная задача - это сплошной мониторинг береговой полосы на предмет наличия нефтепродуктов. Этим мы будем заниматься каждые несколько часов. Люди будут выходить на береговую полосу и проводить наблюдения. Также наш районный Роспотребнадзор ежесуточно будет брать пробы воды на предмет нахождения в ней следов нефтепродуктов", - сказал глава Невельского округа Алексей Шабельник в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

В Telegram-канале Министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области сообщается, что по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко, сегодня с помощью беспилотного авиационного комплекса "Бражник" проведен мониторинг ситуации возле севшего на мель судна. Беспилотник позволил оперативно собрать актуальные данные о состоянии судна и прилегающей территории. Вся полученная информация направлена в оперативный штаб для дальнейшего анализа и принятия решений.