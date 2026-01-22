3.72 BYN
В Нижнекамске вооруженный подросток напал на лицей
В Нижнекамске вооруженный подросток напал на лицей. Все случилось утром 22 января. Во время первого урока 13-летний Данис вышел из класса и написал одноклассникам сообщение с угрозой. К этому моменту в уборной он уже надел маску и тактические перчатки, взял нож, страйкбольные гранаты и пошел по школе. Перед этим в 9:15 в школе сработала система оповещения: кто-то сделал неразборчивое сообщение. После этого дети услышали в коридоре несколько взрывов, началась паника. Затем раздался еще один взрыв, послышались стоны. Спустя 20 минут почти все ученики были эвакуированы из здания.
Данис ранил 53-летнюю уборщицу - медики диагностировали у нее резаные раны рук. Во время нападения парень поранил и себя, подросток был доставлен в больницу. По информации одноклассников, Данис мог напасть на школу после гибели его подруги, с которой он иногда общался. Также знакомые парня отмечают, что он увлекался темой террора и намекал, что может атаковать школу. Возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство.