В Нижнекамске вооруженный подросток напал на лицей. Все случилось утром 22 января. Во время первого урока 13-летний Данис вышел из класса и написал одноклассникам сообщение с угрозой. К этому моменту в уборной он уже надел маску и тактические перчатки, взял нож, страйкбольные гранаты и пошел по школе. Перед этим в 9:15 в школе сработала система оповещения: кто-то сделал неразборчивое сообщение. После этого дети услышали в коридоре несколько взрывов, началась паника. Затем раздался еще один взрыв, послышались стоны. Спустя 20 минут почти все ученики были эвакуированы из здания.