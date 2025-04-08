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В Осиповичах пенсионерка на эмоциях облила мужа кипятком - возбуждено уголовное дело
Жительница Осипович на эмоциях вылила кастрюлю кипятка на мужа, с которым душа в душу прожила почти 50 лет. Ее действия попали под уголовную статью.
Как сообщили в СК, инцидент произошел 8 февраля. Утром 73-летний глава семьи уехал на дачу недалеко от райцентра, вернулся к обеду, будучи изрядно подпитым. Хозяйку, в адрес которой посыпались необоснованные оскорбления, это не сказать, что порадовало. На плите как раз закипала, как и ее терпение, вода. Вместе с кипятком женщина выплеснула на супруга всю свою злость. Скорую помощь пенсионер вызвал сам.
Татьяна Старосотникова, официальный представитель УСК по Могилевской области:
"Прибывшая бригада медиков с ожогами тела госпитализировала пострадавшего. Установлено, что пожилые супруги состоят в браке более 47 лет. Действия 67-летней женщины квалифицированы следствием как умышленное причинение тяжкого телесного повреждения в отношении заведомо престарелого лица. Расследование уголовного дела продолжается".