В Осиповичах пенсионерка на эмоциях облила мужа кипятком - возбуждено уголовное дело

Жительница Осипович на эмоциях вылила кастрюлю кипятка на мужа, с которым душа в душу прожила почти 50 лет. Ее действия попали под уголовную статью.

Как сообщили в СК, инцидент произошел 8 февраля. Утром 73-летний глава семьи уехал на дачу недалеко от райцентра, вернулся к обеду, будучи изрядно подпитым. Хозяйку, в адрес которой посыпались необоснованные оскорбления, это не сказать, что порадовало. На плите как раз закипала, как и ее терпение, вода. Вместе с кипятком женщина выплеснула на супруга всю свою злость. Скорую помощь пенсионер вызвал сам.