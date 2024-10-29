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В результате ДТП в Витебской области погиб подросток, 5 человек в больнице

Страшная авария произошла под Витебском. Погиб подросток, пять человек находятся в больнице.

По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, и транспортное средство упало в мелиоративный канал.

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Пассажир на переднем сидении - 14-летний ребенок - погиб. Водитель и четверо пассажиров (13, 15, 16 и 18 лет) с различными травмами доставлены в больницы. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

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