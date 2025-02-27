В результате масштабных наводнений в Афганистане погибли 6 человек

По меньшей мере шесть человек погибли, еще пятеро получили ранения в результате масштабных наводнений, вызванных проливными дождями в провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Синьхуа.

По словам директора департамента информации и культуры провинции Хафиз Абдул Бари Рашид, недавние внезапные наводнения охватили несколько районов, в том числе Гарашк, Сангин, Муса-Кала, Навзад, Бабаджи, а также административный центр провинции город Лашкаргах.