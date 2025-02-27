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В результате масштабных наводнений в Афганистане погибли 6 человек
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В результате масштабных наводнений в Афганистане погибли 6 человекnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c044348-52d7-4092-a359-6ad6fa03fbde/conversions/55700309-900e-4c70-8c62-bbe58cdd43be-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c044348-52d7-4092-a359-6ad6fa03fbde/conversions/55700309-900e-4c70-8c62-bbe58cdd43be-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c044348-52d7-4092-a359-6ad6fa03fbde/conversions/55700309-900e-4c70-8c62-bbe58cdd43be-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c044348-52d7-4092-a359-6ad6fa03fbde/conversions/55700309-900e-4c70-8c62-bbe58cdd43be-xl-___webp_1920.webp 1920w
По меньшей мере шесть человек погибли, еще пятеро получили ранения в результате масштабных наводнений, вызванных проливными дождями в провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Синьхуа.
По словам директора департамента информации и культуры провинции Хафиз Абдул Бари Рашид, недавние внезапные наводнения охватили несколько районов, в том числе Гарашк, Сангин, Муса-Кала, Навзад, Бабаджи, а также административный центр провинции город Лашкаргах.
Ранее, 25 февраля, в результате инцидентов, связанных с проливными дождями, в провинциях Кандагар и Фарах погибли 29 человек, еще несколько получили ранения.