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В Сирии террорист-смертник открыл огонь в церкви, а затем взорвал себя
Автор:Редакция news.by
В Сирии произошел теракт. В Дамаске в православной церкви террорист-смертник сначала открыл огонь по собравшимся на вечернее богослужение, после чего взорвал себя.
По данным Министерства здравоохранения, погибли 20 человек, еще более полусотни получили ранения. Полиция оцепила район происшествия.
Власти Сирии возложили ответственность за нападение в церкви на "Исламское государство".