В Сочи исполнительный директор похитил 168 млн российских рублей - треть денег нашлась в лесу

В Сочи из депозитных ячеек были похищены 168 млн российских рублей - это примерно 1,5 млн долларов. И все это дело рук исполнительного директора центра, где располагались сейфы. Мужчину уже задержала российская полиция и даже успела провести с ним следственный эксперимент.

В лесу нашлась лишь треть похищенных денег - это 600 тыс. долларов. Где остальные, будет выяснять следствие. Как и то, были ли у мужчины сообщники, знал ли он, кто и когда и сколько оставлял на хранение денег. В общем, вопросов масса. Пока можно сказать лишь то, что озвучило МВД России - в течение нескольких дней в полицию поступило 18 заявлений от потерпевших о кражах денег, которые хранились в многофункциональном депозитарном центре. Полицейские в кратчайшие сроки установили, что к хищениям может быть причастен сотрудник организации. Фигуранта задержали на рабочем месте. Следователем возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.