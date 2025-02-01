В Таиланде автобус с туристами упал с 15-метрового обрыва

Серьезная авария произошла в Таиланде. На острове Пхукет автобус с туристами вылетел с дороги и упал с 15-метрового обрыва.

Предварительно 9 человек пострадали, в том числе дети, сообщают местные СМИ. И по их данным, среди туристов были россияне.

Спасателям пришлось спускать пострадавших с горы, так как машина повисла на склоне.