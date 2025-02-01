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В Таиланде автобус с туристами упал с 15-метрового обрыва
Серьезная авария произошла в Таиланде. На острове Пхукет автобус с туристами вылетел с дороги и упал с 15-метрового обрыва.
Предварительно 9 человек пострадали, в том числе дети, сообщают местные СМИ. И по их данным, среди туристов были россияне.
Спасателям пришлось спускать пострадавших с горы, так как машина повисла на склоне.
Вероятно, водитель потерял управление, однако что точно стало причиной ДТП, пока неизвестно. На месте работают спасательные службы и полиция.