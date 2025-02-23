Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПрезидентОбществоЭкономикаПолитикаТехнологииРегионыПроисшествияКультураЗдоровьеСпортВ миреКругозор
ЧПЗона X

В Таиланде перевернулся экскурсионный автобус - погибли 18 человек

Изображение

В Таиланде из-за ДТП с экскурсионным автобусом минимум 18 человек стали жертвами и около 20 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Thairath.

Как сообщается, авария случилась в провинции Прачинбури в 120 км от Бангкока. Во время перевозки экскурсионной группы из 200 человек на трех автобусах последний из них потерял управление, снес бетонное ограждение и перевернулся.

В автобусе находились 47 пассажиров и 2 водителя. Отмечается, что автобус направлялся из северо-восточной провинции Бынгкан в курортную провинцию Районг.

По информации местных властей, в больницу доставили около 20 пострадавших. Полиция приступила к расследованию смертельного ДТП.

ДТПТаиланд