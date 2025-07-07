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В Техасе из-за наводнений погибли 27 детей и вожатых из летнего лагеря
Автор:Редакция news.by
В Техасе из-за наводнений погибли 27 детей и вожатых из летнего лагеря. Об этом сообщила его администрация на сайте, пишет РИА Новости.
"Лагерь Mystic скорбит о потере 27 отдыхающих и вожатых после катастрофического наводнения на реке Гуадалупе", - говорится в публикации.
Администрация поддерживает связь с властями, которые задействуют ресурсы для поиска пропавших.
Телеканал CNN сообщал со ссылкой на власти Техаса, что число погибших в результате наводнений выросло как минимум до 80 человек.