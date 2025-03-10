В Турции на строительстве ж/д линии произошло обрушение - погиб человек

В результате обрушения на строительстве железнодорожной линии на юге Турции, по предварительным данным, один человек погиб, один ранен. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на агентство DHA.

"Пять наших рабочих осознали происшествие и спаслись. К сожалению, один из наших граждан погиб в результате прямого удара каменного осколка по голове. Другой наш товарищ также пострадал. У него два-три перелома на ногах, и он был доставлен в больницу", - приводит слова губернатора Кайсери Гокмена Чичека агентство DHA.