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В Турции на строительстве ж/д линии произошло обрушение - погиб человек

В Турции на строительстве ж/д линии произошло обрушение - погиб человек

В результате обрушения на строительстве железнодорожной линии на юге Турции, по предварительным данным, один человек погиб, один ранен. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство DHA.

Обрушение произошло на строительстве железнодорожной высокоскоростной линии в турецком Кайсери, на юге страны, есть погибшие и раненые, сообщила ранее газета Türkiye.

"Пять наших рабочих осознали происшествие и спаслись. К сожалению, один из наших граждан погиб в результате прямого удара каменного осколка по голове. Другой наш товарищ также пострадал. У него два-три перелома на ногах, и он был доставлен в больницу", - приводит слова губернатора Кайсери Гокмена Чичека агентство DHA.

Турция