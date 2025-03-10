3.57 BYN
3.21 BYN
3.49 BYN
В Турции на строительстве ж/д линии произошло обрушение - погиб человек
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f741aa-6052-46bf-b554-7e34354546c8/conversions/886ee01c-7a90-47bb-b222-7fdddfe98353-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f741aa-6052-46bf-b554-7e34354546c8/conversions/886ee01c-7a90-47bb-b222-7fdddfe98353-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f741aa-6052-46bf-b554-7e34354546c8/conversions/886ee01c-7a90-47bb-b222-7fdddfe98353-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f741aa-6052-46bf-b554-7e34354546c8/conversions/886ee01c-7a90-47bb-b222-7fdddfe98353-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byОбрушение произошло на строительстве железнодорожной высокоскоростной линии в турецком Кайсери, на юге страны, есть погибшие и раненые
В Турции на строительстве ж/д линии произошло обрушение - погиб человекnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f741aa-6052-46bf-b554-7e34354546c8/conversions/886ee01c-7a90-47bb-b222-7fdddfe98353-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f741aa-6052-46bf-b554-7e34354546c8/conversions/886ee01c-7a90-47bb-b222-7fdddfe98353-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f741aa-6052-46bf-b554-7e34354546c8/conversions/886ee01c-7a90-47bb-b222-7fdddfe98353-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f741aa-6052-46bf-b554-7e34354546c8/conversions/886ee01c-7a90-47bb-b222-7fdddfe98353-xl-___webp_1920.webp 1920w
В результате обрушения на строительстве железнодорожной линии на юге Турции, по предварительным данным, один человек погиб, один ранен. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство DHA.
Обрушение произошло на строительстве железнодорожной высокоскоростной линии в турецком Кайсери, на юге страны, есть погибшие и раненые, сообщила ранее газета Türkiye.
"Пять наших рабочих осознали происшествие и спаслись. К сожалению, один из наших граждан погиб в результате прямого удара каменного осколка по голове. Другой наш товарищ также пострадал. У него два-три перелома на ногах, и он был доставлен в больницу", - приводит слова губернатора Кайсери Гокмена Чичека агентство DHA.