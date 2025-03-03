В Турции туристический автобус вылетел в кювет - 37 человек пострадали

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В ДТП с участием туристического автобуса, следовавшего из Греции в турецкий город Измир, получили травмы 37 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал A haber.

Инцидент произошел ранним утром 3 марта в провинции Чанаккале. Водитель не справился с управлением, и транспортное средство вылетело с трассы в кювет.

На момент аварии в автобусе находились 42 человека, включая водителя. Часть пассажиров получила медицинскую помощь на месте, остальные были доставлены в ближайшие больницы.