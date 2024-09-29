3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Витебске задержан наркозакладчик
В Витебске задержан подозреваемый в распространении наркотиков - это 36-летний житель Городка. Об этом сегодня сообщили в МВД.
По данным ведомства, фигурант приехал в областной центр по заданию куратора. Его с поличным взяли оперативники наркоконтроля при силовой поддержке бойцов ОМОН.
Во время обыска при себе и у задержанного дома изъята оптовая партия опасного психотропа, известного как 4-СМС - всего больше 200 граммов. Также у мужчины нашли упаковочный материал и весы для фасовки наркотика.
Денис Зверков, начальник ОНИПТЛ Железнодорожного РОВД г. Витебска:
"Установлено, что фигурант нашел объявление о нелегальном заработке в интернете. На наркомаркет он успел проработать около 2 недель. По указанию куратора приехал в Витебск, снял квартиру и в лесном массиве забрал "товар". В жилище он расфасовал на мелкие партии, часть из которых планировал разложить по тайникам в областном центре".
Срок фигуранту грозит серьезный - до 15 лет заключения. Уголовное дело возбуждено по статье за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Султана Омана с Национальным днем
"Время Первого": призыв Лукашенко к политикам мира на COP29, открытие "Трактора" и общение с народом
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Политика
Все
Общество
Все
Экскаваторы и картофель фри вне конкуренции: как развивался Толочинский район
Беларусь на 90 % обеспечена собственным борщевым набором на год - Шулейко
За короткий срок вопреки препонам Беларусь добилась впечатляющих результатов - Эйсмонт
С чего начинала Беларусь, став независимым государством, - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Захарова: Путин уже высказался по теме решения бить дальнобойными ракетами Запада по РФ
Макрон заявил, что не исключает возможности переговоров с Путиным
Париж и Лондон разрешили нанесение ударов вглубь России - Le Figaro
Почему европейцы готовы покинуть родину, а в Латвии стремительно сокращается население
Регионы
Все
Происшествия
Все