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В Витебске задержан наркозакладчик

В Витебске задержан подозреваемый в распространении наркотиков - это 36-летний житель Городка. Об этом сегодня сообщили в МВД.

По данным ведомства, фигурант приехал в областной центр по заданию куратора. Его с поличным взяли оперативники наркоконтроля при силовой поддержке бойцов ОМОН.

 Во время обыска при себе и у задержанного дома изъята оптовая партия опасного психотропа, известного как 4-СМС - всего больше 200 граммов. Также у мужчины нашли упаковочный материал и весы для фасовки наркотика.

Денис Зверков, начальник ОНИПТЛ Железнодорожного РОВД г. Витебска:

"Установлено, что фигурант нашел объявление о нелегальном заработке в интернете. На наркомаркет он успел проработать около 2 недель. По указанию куратора приехал в Витебск, снял квартиру и в лесном массиве забрал "товар". В жилище он расфасовал на мелкие партии, часть из которых планировал разложить по тайникам в областном центре".

Срок фигуранту грозит серьезный - до 15 лет заключения. Уголовное дело возбуждено по статье за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

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