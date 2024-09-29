В Витебске задержан наркозакладчик

В Витебске задержан подозреваемый в распространении наркотиков - это 36-летний житель Городка. Об этом сегодня сообщили в МВД.



По данным ведомства, фигурант приехал в областной центр по заданию куратора. Его с поличным взяли оперативники наркоконтроля при силовой поддержке бойцов ОМОН.



Во время обыска при себе и у задержанного дома изъята оптовая партия опасного психотропа, известного как 4-СМС - всего больше 200 граммов. Также у мужчины нашли упаковочный материал и весы для фасовки наркотика.