В Воронежской области объявлен трехдневный траур после ракетного удара ВСУ 22 июня

В Воронежской области России трехдневный траур. 22 июня в самую трагическую для народов России и Беларуси дату украинские боевики нанесли ракетный удар по Воронежу, в результате которого погибли пять человек. Повреждены 10 многоквартирных и 6 частных домов. Несколько десятков человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью.