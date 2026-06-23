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В Воронежской области объявлен трехдневный траур после ракетного удара ВСУ 22 июня
Автор:Редакция news.by
В Воронежской области России трехдневный траур. 22 июня в самую трагическую для народов России и Беларуси дату украинские боевики нанесли ракетный удар по Воронежу, в результате которого погибли пять человек. Повреждены 10 многоквартирных и 6 частных домов. Несколько десятков человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью.
По данным СМИ, применялись британские ракеты Storm Shadow.
До 25 июня в Воронежской области будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляций, воздержаться от развлекательных мероприятий.