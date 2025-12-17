3.68 BYN
Внук ударил родную бабушку, похитил у нее деньги и убежал
Автор:Редакция news.by
В Молодечно 22-летний парень попросил у своей пожилой родственницы немного денег на карманные расходы. Когда та достала крупные купюры (недавно женщина получила пенсию), внучок ударил пенсионерку по голове. Прихватив с собой 200 рублей, он отправился в магазин, где все потратил на алкоголь. О произошедшем пострадавшая рассказала в милиции. Внук задержан и будет привлечен к ответственности за грабеж.