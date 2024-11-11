Во Флориде пассажирский поезд столкнулся с пожарной машиной, есть пострадавшие

Во Флориде ликвидируют последствия серьезной аварии на железной дороге.

В центре города Делрей Бич пожарная машина заглохла на путях. Отбуксировать ее в сторону не успели, и тяжелый грузовик был буквально сметен с рельсов составом скоростного пассажирского поезда.

Серьезно пострадали 15 человек. Среди них как пожарные, так и люди, которые ехали в первых двух вагонах.