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Во Вроцлаве мужчина застрелил на улице женщину и покончил с собой

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Фото RMF24

Стрельба произошла на одной из центральных улиц польского Вроцлава. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на RMF24.

Трагическое происшествие случилось ранним утром 13 мая. На улице у одного из зданий прозвучали выстрелы. Согласно предварительным данным, стрелком оказался 55-летний мужчина. Нападавший выстрелил в женщину, в результате чего она скончалась на месте. Затем мужчина вошел в здание и застрелился.

Мотивы стрелка неизвестны, на данный момент устанавливается, имели ли мужчина и женщина какие-либо отношения или родственные связи. Полиция опрашивает свидетелей для выяснения обстоятельств произошедшего.

Польшастрельбапреступление