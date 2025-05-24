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Водитель автомобиля BMW столкнулся с маршрутным такси в Минске
Водитель автомобиля BMW столкнулся с маршрутным такси в Минскеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9c386de-8028-4d0d-bf1c-ddbd02fcf9a1/conversions/d0fad21e-c230-498d-8891-ef4f2f19e126-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9c386de-8028-4d0d-bf1c-ddbd02fcf9a1/conversions/d0fad21e-c230-498d-8891-ef4f2f19e126-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9c386de-8028-4d0d-bf1c-ddbd02fcf9a1/conversions/d0fad21e-c230-498d-8891-ef4f2f19e126-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9c386de-8028-4d0d-bf1c-ddbd02fcf9a1/conversions/d0fad21e-c230-498d-8891-ef4f2f19e126-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Минске водитель не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным такси. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 19:50 30-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Немига, вблизи пересечения с проспектом Победителей при выборе скорости не учел погодные (метеорологические) условия, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси.
Два пассажира маршрутного такси доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома