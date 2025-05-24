Водитель автомобиля BMW столкнулся с маршрутным такси в Минске

В Минске водитель не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным такси. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 19:50 30-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Немига, вблизи пересечения с проспектом Победителей при выборе скорости не учел погодные (метеорологические) условия, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси.