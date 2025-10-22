3.68 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Водитель самосвала погиб от разряда тока, когда выгружал песок
Удар током стал смертельным для водителя самосвала в Калинковичском районе. Как рассказали эксперты, трагедия произошла в сентябре. Мужчина выгружал песок рядом с линиями электропередачи, но, не рассчитав габариты, зацепил их кузовом. Один из проводов, находящийся под напряжением, оборвался и упал на кабину. Тогда шофёр решил не дожидаться помощи специалистов и самостоятельно справиться с проблемой, предусмотрительно надев прорезиненные перчатки. Они мужчину не спасли - ток пронзил тело.
Игорь Поздняк, начальник управления координации служебной деятельности управления ГКСЭ по Гомельской области:
"Согласно судебно-медицинской экспертизе, которую выполнили работники Мозырского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, смерть мужчины наступила в результате поражения техническим электричеством. На правой кисти погибшего, а также на нижних конечностях имелись характерные метки".