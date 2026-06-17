Врио губернатора Брянской области навестил пострадавших от атаки ВСУ белорусов

Фото: Егор Ковальчук / Telegram news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7dda19fb-d81f-4975-9c6a-d5ee23083b22/conversions/bf902aa2-a9eb-4880-ba46-f8b832390b3d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7dda19fb-d81f-4975-9c6a-d5ee23083b22/conversions/bf902aa2-a9eb-4880-ba46-f8b832390b3d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7dda19fb-d81f-4975-9c6a-d5ee23083b22/conversions/bf902aa2-a9eb-4880-ba46-f8b832390b3d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7dda19fb-d81f-4975-9c6a-d5ee23083b22/conversions/bf902aa2-a9eb-4880-ba46-f8b832390b3d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Егор Ковальчук / Telegram

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук навестил в больнице пострадавших белорусских пассажиров автобуса, атакованного ВСУ 17 июня 2026 года, пишет sputnik.by.

После общения с ранеными и их родственниками он рассказал о состоянии детей, переживших теракт.

"Конечно, дети очень напуганы, такое пережить…", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.

По его словам, в медицинских учреждениях рядом с пострадавшими находятся родители. Так, возле мальчика, который остается в реанимации, дежурит мать, которая также ехала в автобусе.

"Приехал папа одного из ребят, очень переживает, постарался его успокоить", - добавил врио губернатора Брянской области.

При этом врачи, по словам Ковальчука, уверяют, что "жизни детей ничего не угрожает".

Руководитель региона подчеркнул, что в Брянскую область направляется группа специалистов Центра медицины катастроф, имеющих опыт лечения пациентов с баротравмами и осколочными ранениями.

Отмечается, что при необходимости пострадавших могут перевести в медицинские учреждения Москвы, но "брянские медики делают все возможное".

По данным Ковальчука, белорусские врачи уже прибыли в Почеп, где в пункте временного содержания размещены 36 пассажиров автобуса, которые не пострадали.

"Для них (для пассажиров - Sputnik) созданы все условия, работают психологи", - отметил он.