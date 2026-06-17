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Врио губернатора Брянской области навестил пострадавших от атаки ВСУ белорусов

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Фото: Егор Ковальчук / Telegram

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук навестил в больнице пострадавших белорусских пассажиров автобуса, атакованного ВСУ 17 июня 2026 года, пишет sputnik.by.

После общения с ранеными и их родственниками он рассказал о состоянии детей, переживших теракт.

"Конечно, дети очень напуганы, такое пережить…", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.

По его словам, в медицинских учреждениях рядом с пострадавшими находятся родители. Так, возле мальчика, который остается в реанимации, дежурит мать, которая также ехала в автобусе.

"Приехал папа одного из ребят, очень переживает, постарался его успокоить", - добавил врио губернатора Брянской области.

При этом врачи, по словам Ковальчука, уверяют, что "жизни детей ничего не угрожает".

Руководитель региона подчеркнул, что в Брянскую область направляется группа специалистов Центра медицины катастроф, имеющих опыт лечения пациентов с баротравмами и осколочными ранениями.

Отмечается, что при необходимости пострадавших могут перевести в медицинские учреждения Москвы, но "брянские медики делают все возможное".

По данным Ковальчука, белорусские врачи уже прибыли в Почеп, где в пункте временного содержания размещены 36 пассажиров автобуса, которые не пострадали.

"Для них (для пассажиров - Sputnik) созданы все условия, работают психологи", - отметил он.

Глава региона также заявил, что украинские военные атаковали автобус на оживленной трассе, и это был "осознанный удар". Сейчас часть трассы перекрыта, добавил он.

Разделы:

ПроисшествияВ мире

Теги:

атака ВСУатака БПЛАБрянская область