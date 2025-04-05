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3.15 BYN
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Вулкан Канлаон на Филиппинах выбросил пепел на высоту около 4 км
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На центральном филиппинском острове Негрос проснулся вулкан Канлаон. В ходе извержения столб пепла и дыма достиг примерно 4 км.
В районе вулкана объявлен третий уровень опасности из пяти возможных. В последний раз этот древний великан просыпался в декабре 2024 года. Тогда пришлось экстренно эвакуировать 40 тыс. человек.