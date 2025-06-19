Выявлено свыше 170 тыс. случаев реализации поддельных БАДов

Около 8 тыс. фактов реализации псевдолекарственной продукции только в 2025 году, а за весь период - свыше 170 тыс. случаев. МВД, Следственный комитет и Минздрав рассказали подробности деятельности преступной группы, которая под видом БАДов больным людям продавала пустышки.

"Продавцы здоровья" вели преступную деятельность с апреля 2021 года. Нанесенный потерпевшим вред (в основном это пенсионеры, инвалиды и люди с хроническими заболеваниями) оценивается в более чем 20 тыс. рублей. Подробнее в видео.