3.68 BYN
2.97 BYN
3.42 BYN
Взрыв на химзаводе в Миссисипи привел к утечке жидкого аммиака
Автор:Редакция news.by
На химическом заводе в Миссисипи произошел мощный взрыв. Он привел к утечке жидкого аммиака. По словам губернатора штата, удар был настолько сильным, что его ощутили даже в отдаленных кварталах.
Воздух наполнен резким химическим запахом. Все сотрудники оперативно эвакуированы, пострадавших, по предварительным данным, нет. При этом власти призвали жителей близлежащих районов эвакуироваться.
Завод производит удобрения на основе водорода и азота, включая аммиак - вещество, опасное для жизни человека.
Фото Mississippi Free Press