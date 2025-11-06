Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Взрыв на химзаводе в Миссисипи привел к утечке жидкого аммиака

На химическом заводе в Миссисипи произошел мощный взрыв. Он привел к утечке жидкого аммиака. По словам губернатора штата, удар был настолько сильным, что его ощутили даже в отдаленных кварталах.

Воздух наполнен резким химическим запахом. Все сотрудники оперативно эвакуированы, пострадавших, по предварительным данным, нет. При этом власти призвали жителей близлежащих районов эвакуироваться.

Завод производит удобрения на основе водорода и азота, включая аммиак - вещество, опасное для жизни человека.

Фото Mississippi Free Press

Разделы:

ПроисшествияЧПСША

Теги:

взрывинцидент