Японский меч Катану заказал по почте любитель холодного оружия

Катану заказал по почте любитель холодного оружия из Минска, но его мечта о мече так и не сбылась.

В зоне таможенного контроля "Национальный аэропорт Минск" при проверке почтовых отправлений сотрудники таможни обнаружили нестандартный багаж - японский меч. Для того чтобы убедиться, что это ничто иное как холодное оружие, посылку отправили на экспертизу.