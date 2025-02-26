3.61 BYN
3.18 BYN
3.33 BYN
Японский меч Катану заказал по почте любитель холодного оружия
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2f350e5-bda9-480f-bb41-57108e6831ed/conversions/9914fec8-5c54-4a8d-96b2-63dd8865363a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2f350e5-bda9-480f-bb41-57108e6831ed/conversions/9914fec8-5c54-4a8d-96b2-63dd8865363a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2f350e5-bda9-480f-bb41-57108e6831ed/conversions/9914fec8-5c54-4a8d-96b2-63dd8865363a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2f350e5-bda9-480f-bb41-57108e6831ed/conversions/9914fec8-5c54-4a8d-96b2-63dd8865363a-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byПосылку отправили на экспертизу
2_22025-02-27T19:03:07.000000Z00
Катану заказал по почте любитель холодного оружия из Минска, но его мечта о мече так и не сбылась.
В зоне таможенного контроля "Национальный аэропорт Минск" при проверке почтовых отправлений сотрудники таможни обнаружили нестандартный багаж - японский меч. Для того чтобы убедиться, что это ничто иное как холодное оружие, посылку отправили на экспертизу.