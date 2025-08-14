Смотреть онлайнПрограмма ТВ
За получение взятки задержан замдиректора крупной строительной компании

Изображение
Скриншот видео МВД

Сотрудники столичной милиции с поличным задержали 49-летнего заместителя директора крупной иностранной строительной компании. Об этом сообщили в МВД.

Правоохранители установили, что для продолжения сотрудничества задержанный потребовал от одного из подрядчиков передавать ему "откаты" в размере 10 % от сумм, которые выплачивались за выполненные работы. В день задержания непосредственно на строительном объекте руководитель принял через посредника 12 тыс. руб., спрятал наличные под сиденье авто, где они и были обнаружены оперативниками.

Следователи возбудили уголовное дело за получение взятки. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

