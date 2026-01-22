За взятки задержан топ-менеджер крупного предприятия в АПК

С поличным при получении крупной взятки они задержали 45-летнего заместителя директора одного из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса Гродненской области. 58 тыс. долларов были переданы должностному лицу за отгрузку продукции предприятия для реализации в соседней стране. Перед получением взятки фигурант использовал изощренные методы конспирации, однако они не помогли.