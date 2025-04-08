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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии
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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Индонезии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
По ее данным, эпицентр находился в 65 км к северо-востоку от населенного пункта Синабанг с населением более 20 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.