Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Жертвой 71-летнего сына-абьюзера стала 93-летняя пенсионерка

Домашнее насилие нельзя замалчивать, даже если абьюзер ваш сын. Об этом еще раз напоминает милиция.

Жертвой 71-летнего мужчины стала 93-летняя пенсионерка. Женщина долгое время терпела агрессивное поведение сына, пока внучка не стала свидетельницей одного из конфликтов.

Анастасия Ковалевская, старший инспектор ГИОС Советского РУВД г. Минска

Анастасия Ковалевская, старший инспектор ГИОС Советского РУВД г. Минска:

"Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции установили: пожилая женщина проживает вместе с 71-летним сыном. После ссоры мужчина ударил мать и угрожал расправой. Свидетелями стали внучка с супругом, которые сразу сообщили о произошедшем в милицию. Пенсионерка рассказала, что долго терпела агрессивное поведение сына, жалела его и не обращалась за помощью. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством".

Разделы:

Происшествия

Теги:

Зона Х