Жертвой 71-летнего сына-абьюзера стала 93-летняя пенсионерка

Домашнее насилие нельзя замалчивать, даже если абьюзер ваш сын. Об этом еще раз напоминает милиция.

Жертвой 71-летнего мужчины стала 93-летняя пенсионерка. Женщина долгое время терпела агрессивное поведение сына, пока внучка не стала свидетельницей одного из конфликтов.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции установили: пожилая женщина проживает вместе с 71-летним сыном. После ссоры мужчина ударил мать и угрожал расправой. Свидетелями стали внучка с супругом, которые сразу сообщили о произошедшем в милицию. Пенсионерка рассказала, что долго терпела агрессивное поведение сына, жалела его и не обращалась за помощью. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством".