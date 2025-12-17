Житель Гродно попытался стать чуть богаче за счет оставленной без присмотра женской сумочки

Житель Гродно позарился на оставленную без присмотра женскую сумочку. Но вместо прибыли получил лишь проблемы. Свой аксессуар на лавочке остановки забыла дама, которая ждала автобус. Когда транспорт пришел, она забыла сумочку на скамейке и уехала. Чужое добро к рукам прибрал прохожий. К слову, в сумочке было всего 155 рублей. То, что поступок не стоил того, мужчина явно осознал, когда на него вышли сыщики, но поздно. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за кражу.