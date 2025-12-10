Змеиное вино обнаружили при досмотре пассажира в аэропорту Барнаула

Сувенир из Вьетнама не оценили таможенники на Алтае. Змеиное вино, а именно бутылку с заспиртованной в ней коброй и корнем растения, обнаружили при досмотре пассажира в аэропорту Барнаула.

По словам туристки, она приобрела его на рынке в Нячанге - одном из курортных городов Вьетнама.

В ходе экспертизы выяснилось, что в состав "змеиного вина" входила ядовитая змея из семейства аспидов, находящаяся под угрозой исчезновения. И ее вывоз из страны запрещен конвенцией, регулирующей международную торговлю подобными видами дикой фауны.