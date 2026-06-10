Рагельскис: Ни в одной из партий Литвы нет ничего национально ориентированного

За громкими названиями и идеологическими лозунгами литовских партий все чаще видят обычную борьбу за влияние и доступ к государственным ресурсам. Несмотря на различия в вывесках, политические силы нередко проводят схожую политику, а предвыборные споры превращаются в противостояние за место во власти.

Лауринас Рагельскис, блогер (Литва): "В Литве нет националистической партии. Есть партия, которая использует русофобию как свой фирменный товарный знак. Эта партия называется "Союз Отечества", или консерваторы. Есть партия, которая использует товарный знак социал-демократов. Есть партии, которые себя называют либералами, есть партии, которые себя называют демократами, и так далее. А по факту все они более-менее одинакового толка. По политической шкале они обслуживают крупный капитал и выполняют либералистическую повестку в идеологическом плане. Абсолютно ни в одной из них нет ничего ни национально ориентированного, ни реально демократического, это чисто олигархические партии на поводке у крупного капитала. И то, что сейчас происходит, борьба между этими партиями - это чистой воды попытка дорваться до бюджетного корыта".